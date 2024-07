1 z 13

Maja Frykowska bardzo aktywnie korzysta z wakacji. Zaledwie na początku lipca wrzuciła na Facebooka zdjęcia z dwutygodniowego pobytu w Mediolanie, a teraz paparazzi przyłapali ją na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie podczas odprawy przed kolejnym wylotem. Co ciekawe, tym razem też wybrała się na cztery dni do miasta związanego z przemysłem modowym, do Paryża.

Zobacz: Tak Frykowska odpoczywa w Mediolanie



Mimo ciemnych okularów zasłaniających jej twarz, Frykowska została rozpoznana już przy wyjściu z taksówki. I trzeba przyznać, że jak na casualowy look aktorka prezentowała się niezwykle stylowo. Drapieżny t-shirt, skórzana kurtka, jeansy, wysokie beżowe szpilki peep-toe i ogromna podróżna torba Louis Vuitton sprawiły, że wyglądała bardzo seksownie. Niewątpliwie nie jest to ta sama Frykowska, którą znaliśmy dotychczas.

Zobaczcie pozostałe zdjęcia: