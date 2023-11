Reklama

Maja Frykowska wraca do show-biznesu? Kilka dni temu Frytka pojawiła się w programie "Dzień Dobry TVN", w którym promowała swoją książkę i opowiadała o duchowej przemianie. Jeszcze kilka lat temu Maja (wcześniej Agnieszka) Frykowska należała do grona najbardziej kontrowersyjnych celebrytek w naszym kraju. W pewnym momencie swojego życia postanowiła zerwać z przeszłością - zmieniła imię, wstąpiła do Chrześcijańskiego Kościoła Reformacyjnego i założyła rodzinę. Frytka żyła z dala od mediów, ale ostatnio najwyraźniej postanowiła o sobie przypomnieć...

Zobaczcie, jak wyglądały początku Frytki w show-biznesie i jej przemiana. Znaliście tragiczną historię jej rodziny?

Zobacz także: MIAŻDŻĄCA krytyka widzów "DDTVN" zmusiła Kingę Rusin do tego wpisu? W ten sposób chce przeprosić Frytkę?

Maja Frykowska wystąpiła ostatnio w DDTVN.

EOS