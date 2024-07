O parze Rozenek-Majdan nadal głośno! Choć plotkowano już o tym, że ich ślub został odwołany, okazuje się, że były to tylko plotki. Ta para wciąż jest jest w sobie szaleńczo zakochana i ślub z pewnością się odbędzie. Co więcej, Małgorzata zdecydowała się, że zgodnie z tradycją, po zaślubinach, przyjmie nazwisko męża. Zobacz też: Majdan namawia Rozenek na ślub? Wiemy, jaka jest prawda!

Jak podaje "Fakt" do ślubu ma dojść późną jesienią tego roku, a kwestia nazwiska panny młodej wydaje się być już przesądzona:

Chce być Małgorzatą Majdan. Nie będzie to tylko nazwisko, którym będzie posługiwała się w urzędach. Rozenek będzie go używała na co dzień - zdradziła tabloidowi osoba z otoczenia pary.