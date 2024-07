Ich związek trwa już rok, ale wciąż są najgorętszą parą w polskim show-biznesie. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan przełamali niedawno swoją medialną nieśmiałość i pojawili się razem na dwóch dużych imprezach - Balu Fundacji TVN i urodzinach magazynu "Party". Nie trzeba chyba dodawać, że w obu przypadkach byli w samym centrum zainteresowania. Przypomnijmy: Rozenek i Majdan najpiękniejszą parą na urodzinach "Party". Nie zabrakło pocałunków

Była to również jedyna okazja na to, aby po raz pierwszy porozmawiać z parą na temat plotek i doniesień prasy, bowiem nie da się ukryć, że są najczęściej opisywanymi gwiazdami w polskiej prasie. Oni sami jednak nie śledzą publikacji na swój temat. W rozmowie z AfterParty.pl Rozenek i Majdan przyznają, że nie mają czasu na czytanie plotek, a informują o nich jedynie bliscy znajomi i rodzina. Dodają, że najbliżsi są często nimi zdziwieni czy wręcz zmartwieni.



Rozenek: My bardzo dużo pracujemy, mamy dzieci i to trochę jest tak, że nie do końca mamy czas, żeby siedzieć i to przeglądać. Co więcej, zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie te informacje, które się pojawiają, są prawdziwe, więc jakoś nie żyjemy tym, co gazety piszą, prawda?

Majdan: Wydaję mi się, ze niedorzeczne plotki powinny być szybko zapomniane. Bardziej informują nas nasi znajomi, przyjaciele, bądź rodzina, którzy pytają nas czy to prawda, zdziwieni, zmartwieni i wtedy to jest takie nasze źródło informacji.