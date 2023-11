Rodzina Magdaleny Ż. wydała oświadczenie w którym wytykają stronie egipskiej brak zainteresowania sprawą i proszą Zbigniewa Ziobrę o pomoc. Od zagadkowej śmierci Polki w Egipcie minęły ponad trzy miesiące. Niestety, do tej pory nie udało się wyjaśnić, co wydarzyło się podczas jej pobytu na wakacjach i jak doszło do wielkiej tragedii. Zaledwie kilka dni temu polska prokuratura postanowiła przedłużyć śledztwo o kolejne trzy miesiące. Przesłuchano już ponad 100 osób w charakterze świadków. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze przyznała jednak, że nikt nie został zatrzymany i nikt nie usłyszał zarzutów w związku ze śmiercią Magdaleny Ż.

Rodzina prosi o pomoc Zbigniewa Ziobrę

W związku z przedłużającym się śledztwem rodzina Magdaleny Ż. wydała specjalne oświadczenie, w którym poprosiła o pomoc Zbigniewa Ziobrę. Bliscy zmarłej kobiety apelują, aby Prokurator Generalny nawiązał kontakt ze swoim odpowiednikiem w Egipcie. Rodzina Magdaleny Ż. zarzuca bowiem stronie egipskiej, że do tej pory nie przekazała ważnych dokumentów dotyczących sprawy Polki.

Do dnia dzisiejszego nie znamy wyników sekcji zwłok Magdy przeprowadzonej na terenie Egiptu, w tym wyników badań toksykologicznych, które dla wyjaśnienia tej sprawy pozostają kluczowe. (...) strona egipska nie przekazała stronie polskiej (...) żadnych dokumentów istotnych z punktu widzenia toczącego się postępowania. Z tej racji zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc do Pana Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry o nawiązanie ponownego kontaktu z Prokuratorem Generalnym Egiptu i wyjaśnienie z jakich przyczyn nie przekazywane są w ogóle żadne materiały z Egiptu, w tym protokoły przesłuchań świadków oraz zabezpieczony monitoring - TVN24 przytacza fragmenty oświadczenia rodziny.

Rodzica Magdaleny Ż. chce również, żeby rezydent biura podróży, który zajmował się Polką w Egipcie, został przesłuchany w Polsce.

Rodzina Magdaleny Ż. prosi o pomoc Zbigniewa Ziobrę.

Polka zmarła ponad trzy miesiące temu.