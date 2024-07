Co łączy śmierć Magdaleny Żuk z zaginięciem Iwony Wieczorek? Od kilkunastu dni w polskich mediach codziennie pojawiają się nowe informacje i spekulacje, dlaczego 27-letnia Magdalena Żuk nie żyje. Wszyscy zastanawiają się, co wydarzyło się podczas jej urlopu w Egipcie. Czy Polka miała problemy ze zdrowiem, czy też może padła ofiarą zorganizowanej grupy przestępczej. Sprawę śmierci Magdaleny Żuk z Bogatyni próbuje rozwiązać specjalny zespół śledczy, który bada wszystkie wątki dotyczące kobiety. Teraz w mediach pojawiło się pytanie: co łączy śmierć Magdaleny Żuk z zaginięciem Iwony Wieczorek?

Co łączy Magdalenę Żuk i Iwonę Wieczorek?

Iwona Wieczorek zaginęła 7 lat temu. Od tamtej pory nie udało się wyjaśnić, co stało się z młodą dziewczyną, która zniknęła bez śladu po wyjściu z jednego z nadmorskich klubów. Sprawę przez wiele lat próbowała rozwikłać policja. Krzysztof Rutkowskim, który teraz wziął się za wyjaśnianie zagadli śmierci Magdy, wtedy brał udział w poszukiwaniach Iwony. Niestety, do tej pory nastolatki nie udało się odnaleźć.

Czy jednak zaginięcie Iwony Wieczorek może mieć coś wspólnego ze śmiercią Magdaleny Żuk? Tak uważa prezes fundacji "Na tropie" i dziennikarz śledczy, Janusz Szostak. Co powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską?

Teoretycznie obie sprawy znacząco się od siebie różnią, ale w praktyce mają jeden ważny wspólny element. Magdalena Żuk obracała się we Wrocławiu w podobnym środowisku jak Iwona Wieczorek w Trójmieście. Był to niestety półświatek biznesmenów i policjantów powiązanych także z pracownikami wymiaru sprawiedliwości - powiedział Janusz Szostak. - W takich sytuacjach ważny jest czas, a wydaje się, że wielu osobom mogło zależeć, aby sprawy nie zostały do końca wyjaśnione - powiedział portalowi.

Myślicie, że prokuraturze uda się wyjaśnić tajemnicę tragicznej śmierci Magdaleny Żuk?

Magdalena Żuk zmarła w Egipcie.

Facebook/Magdalena Żuk

W mediach wciąż pojawiają się nowe informacje w sprawie 27-latki.

Facebook/Magdalena Żuk