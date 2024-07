Magdalena Stużyńska, gwiazda "Przyjaciółek" otwarcie się przyznaje, że ma problemy z utrzymaniem odpowiedniej wagi. Do tego nie ma czasu na regularne treningi. Ale Stużyńska od wiosny ma nowe postanowienie i ciekawy system treningowy. Jaki? Czy ćwiczy może z Lewandowską albo Chodakowską?Chodzi na siłownię, zumbę, tańce? A może wymyśliła sobie jeszcze inny trening?

Serialowa Anka sięgnęła do przeszłości i od kilku dni działa z orbitreku. Aktorka opowiedziała nam, co sądzi o płytach z treningami i jak motywuje się do ćwiczeń.... Bo wcale nie jest ich fanką.

Magdalena Stużyńska odeszła niedawno z "Kabaretu Moralnego Niepokoju".

Magdalena Stużyńska niedawno razem z przyjaciółką zaczęła pisać bloga Nieboniebo.pl