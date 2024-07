Magdalena Stępień opublikowała na Instagramie poruszajacy wpis po śmierci swojego synka. Zrozpaczona mama chłopca zdradziła, jak sobie radzi po stracie dziecka i pokazała wyjątkowe nagranie na którym możemy zobaczyć małego Oliwiera. Wyznanie Magdaleny Stępień wzrusza do łez.

Magdalena Stępień przeżyła największy dramat, jaki może spotkać rodzica. Po wielu miesiącach walki o zdrowie i życie syna była gwiazda "Top Model" straciła swoje ukochane dziecko. Oliwier Rzeźniczak zmagał się z ciężką chorobą i niestety pod koniec lipca zrozpaczona Magdalena Stępień poinformowała o jego śmierci. Kilka dni później, 1 sierpnia w Oleśnicy, odbył się pogrzeb Oliwiera Rzeźniczaka.

Od tamtych wydarzeń minęły już dwa miesiące, a dziś Magdalena Stępień zdradza, jak radzi sobie po śmierci dziecka. Modelka opublikowała wzruszający wpis na Instagramie.

Magdalena Stępień podziękowała internautom za wsparcie w tym trudnym dla niej czasie. Modelka szczerze przyznaje, że ma do siebie żal...

Magdalena Stępień zdradziła, że po stracie ukochanego dziecka mogła liczyć na pomoc wielu osób. Dziś modelka pracuje i stara się "stanąć na nogi" dla Oliwiera.

Odzywam się dopiero teraz, bo nie miałam pojęcia co mogłabym tutaj dla Was udostępnić. Nie mam siły uśmiechnąć się do telefonu, ale powoli zaczynam się uśmiechać do otaczających mnie ludzi. Wasze wsparcie jest dla mnie nieocenione. Będę starała się jeszcze tu zaglądać! Chociaż tak ciężko wrócić do normalności i dalej cieszyć się życiem. Już nigdy nie będzie ono takie samo i nic mi nie wypełni tej pustki po Oliwierku. Każdy dzień jest dla mnie morzem łez napisała Magdalena Stępień.