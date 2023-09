Magdalena Stępień po śmierci Oliwierka próbuje znów poukładać swoje życie. Od kiedy chłopiec zmarł, minęły już ponad cztery miesiące, jednak są one dla modelki ciągłą walką o odzyskanie równowagi. Gwiazda "Top model" nie ukrywa, że choć stara się już wracać do życia zawodowego i to jednak każdego dnia myśli o Oliwierku i bardzo często odwiedza jego grób. Przy okazji niedawnych odwiedzin na cmentarzu Magda Stępień podzieliła się bardzo smutną refleksją o tym, jak trudny będzie dla niej nadchodzący świąteczny okres. Magdalena Stępień poruszająco o świętach bez Oliwierka Ostatnie miesiące były dla Magdaleny Stępień bardzo trudne. Kiedy wydawało się, że jej życie bardzo dobrze się układa, a ona stworzyła udany związek z Jakubem Rzeźniczakiem i zaszła w ciążę, partner niespodziewanie odszedł i nawiązał relację z inną kobietą. Mimo to gwiazda influencerka starała się jak najlepiej zadbać o siebie i synka. Po kilku miesiącach od narodzin dziecka przyszły druzgocące wieści o tym, że Oliwierek cierpi na rzadki nowotwór wątroby. Magdalena Stępień zrobiła wszystko, co w jej mocy, by podjąć walkę o synka. Szybko wyjechała z nim do Izraela, by tam poddać go leczeniu. Za zorganizowanie zbiórki na terapię Oliwiera spadł na nią olbrzymi hejt, a sytuacja doprowadziła do eskalacji jej konfliktu z byłym partnerem. Właściwie z niknęła z mediów społecznościowych i skupiła całą swoją uwagę na synku. Niestety Oliwier Rzeźniczak zmarł , co dla modelki jest niewyobrażalną stratą i zadało jej paraliżujący ból. Po kilku tygodniach medialnej nieobecności, Magdale na Stępień zaczęła dzielić z fanami przeżywaną żałobą . To znowu wywołało wiele kontrowersji, z którymi modelka znowu musi sobie radzić. Jednak jej ostatnie wpisy zdradzają, że najtrudniejszy czas dopiero ją czeka. Mowa o nadchodzących Świętach...