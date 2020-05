Jakub Rzeźniczak po raz pierwszy pokazał córkę na Instagramie! Inez ma już 3 latka i jest śliczna

Jakub Rzeźniczak pokazał swoją piękną trzyletnią córeczkę Inez. Zdjęciem podzielił się ze swoimi fanami na Instagramie. Początkowo nikt nie wiedział o tym że piłkarz ma córeczkę, jednak Jakub ostatecznie zabrał głos i rozprawił się z plotkami w rozmowie z serwisem weszlo.com. Powiedział wówczas, że rzeczywiście ma dziecko. Nie powiedział jednak, kto jest matką:

Nie mam w zwyczaju komentować życia prywatnego, dlatego powiem krótko. Tak, mam córkę, którą bardzo kocham. I wbrew temu, co się pisze, mam z nią stały kontakt i razem z jej mamą uczestniczę w jej wychowaniu - wyznał Rzeźniczak w rozmowie z weszlo.com.

Tak wygląda córeczka Jakuba Rzeźniczaka. Inez ma 3 lata. Niespodziewanie Jakub wrzucił na Instagram jej piękne zdjęcia. Inez jest podobna do taty?

Przypomnijmy, Edyta Zając i Jakub Rzeźniczak byli jednym z najpiękniejszych małżeństw w polskim show-biznesie. Modelka i piłkarz ostatecznie zadecydowali, że się rozwiodą. Powodem miał być romans Rzeźniczaka, o którym piłkarz mówił otwarcie:

Ja ten trudny etap w swoim życiu zamknęłam. Przyszedł odpowiedni czas na to, abym przyznała, że moje małżeństwo zakończyło się. Postanowiłam podjąć odpowiednie kroki rozwodowe. Nie ukrywam, że takie decyzje nigdy nie są proste. Zmusiły mnie do tego pewne sytuacje i rzeczy, które zadziały się w ostatnim czasie. To była najtrudniejsza decyzja w moim życiu - mówiła w "Dzień Dobry TVN" Edyta Zając.