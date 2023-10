Magdalena Stępień przeżywa żałobę po synku. W grudniu minie piąty miesiąc od kiedy Oliwierek Rzeźniczak przegrał heroiczną walkę z chorobą nowotworową:

Mieliśmy tylko rok, ale jestem wdzięczna, że aż tyle mogłam Tobie pokazać.

Pogrożona w żałobie mama pokazała serię zdjęć ukochanego synka i wspomina, co działo się równy rok temu...

Magdalena Stępień wspomina synka. Pokazała zdjęcia sprzed roku

Oliwierek Rzeźniczak zmarł 28 lipca 2022 roku. Chłopiec chorował na rzadkiego guza wątroby. Niestety nie udało mu się wygrać tej niesprawiedliwej walki. Magdalena Stępień stara się pogodzić ze śmiercią ukochanego dziecka, chociaż nie ukrywa, że każdy kolejny dzień jest dla niej bardzo trudny. To będą pierwsze święta Bożego Narodzenia Magdaleny Stępień bez synka. "Nie wiem, jak to udźwignę" - wyznała w jednym z ostatnich wpisów. Teraz w serii publikacji wraca wspomnieniami do pięknych chwil z maluchem, które miały miejsce równy rok temu:

16.12.2022 ♥️ Dziś wspominam ten dzień rok temu, wtedy byliśmy tacy szczęśliwi ???? - napisała Magdalena Stępień, dzieląc się zdjęciami i nagraniami z małym Oliwierkiem.

Magdalena Stępień ze smutkiem podsumowuje ostatni rok. Nie może pogodzić się z tym, z jakimi bolesnymi doświadczeniami musi się mierzyć. Zwróciła się do swoich obserwujących:

16.12.2021

ROK A JAK WIELE ZMIENIŁ !

Pamiętajmy wszystko co dajemy ZŁEGO drugiemu człowiekowi, to co jemu życzymy, wróci ZAWSZE jak BOOMERANG, niekoniecznie w tej samej postaci. Dlatego zastanów się czy warto ? Szczęśliwi ludzie nie potrzebują niszczyć słabszych ????????

Internauci z całego serca starają się wesprzeć pogrążoną w smutku Magdalenę Stępień. W najtrudniejszym momencie swojego życia może liczyć na bezwarunkowe wsparcie internautów:

- Dobrze, że masz takie piękne wspomnienia ❤️ Ciężko z nimi żyć, bo przypominają o chwilach gdy było się szczęśliwym i myślało, że tak już będzie zawsze… Ale bez wspomnień nie ma nic ????

- Serce mi pęka, kiedy próbuję przez chwilę się postawić w Twojej sytuacji i nie potrafię. Mimo, że nawet nie jestem mamą to po prostu nie potrafię ????????

- ????????❤️‍???? Madziu, on jest szczęśliwym Aniołkiem, tam na górze ???????? dużo sił Kochana ❤

- Madziu... Przytulam Cię.❤️

- Wspomnień nikt nam nie zabierze, dobrze je mieć i codziennie na nowo je pielęgnować, tylko one nam zostały. Jestem pełna podziwu Ciebie, że mimo tak okrutnego losu, który Cię dotknął pokazujesz nam, jak ważna jest każda chwila naszego życia.