Magdalena Stępień podjęła ważną decyzję. "Życie mocno mnie poturbowało"

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Czas spotkań z najbliższymi zawsze napawa radością i szczęściem, ale niestety, dla Magdaleny Stępień to niezwykle trudny okres. Jak bowiem wiadomo, przed modelką pierwsze święta bez ukochanego synka. Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka nie ukrywa, że od kilku dni jest jej bardzo ciężko i postanowiła napisać o tym swoim fanom. Ma do nich również wielką prośbę. Magdalena Stępień o pierwszych świętach bez synka. "Nie wiem, jak będą wyglądały" To był naprawdę bardzo trudny rok dla Magdaleny Stępień. Pod koniec lipca zmarł synek modelki i Jakuba Rzeźniczaka - Oliwierek niestety przegrał walkę z rzadkim nowotworem wątroby. Przez kilka tygodni od śmierci synka, Magdalena Stępień nie udzielała się w mediach, ani nie publikowała nowych wpisów w swoich mediach społecznościowych. Od niedawna jednak wraca do medialnego świata i otwarcie opowiada o swoim przeżywaniu żałoby. Jak przyznaje sama modelka, udziela kolejnych wywiadów i opowiada swoją historię po to, aby dać siłę i prawo do odzyskania życia innym rodzicom, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. Ostatnio Magdalena Stępień wystąpiła m.in. w "Mieście Kobiet" . Modelka nie ukrywa, że ma lepsze, ale też gorsze dni. Ostatnio niestety w jej życiu nastał ten słabszy czas. Wszystko przez zbliżające się święta Bożego Narodzenia - pierwsze bez ukochanego synka. Magdalena Stępień postanowiła podzielić się swoimi emocjami z fanami i przy okazji zwróciła się do nich z prośbą. - Ostatnie dni są bardzo trudne, nie wiem jak będą wyglądały moje Święta. Wierzę w cud, że jednak do Świąt Bożego Narodzenia się podniosę. Siła w modlitwie i to o nią Was proszę - napisała Magdalena Stępień. Zobacz także: Magdalena Stępień szczerze o przyjaźni z Anną Markowską: "Też doświadczyła choroby...