Magdalena Stępień przeżywa żałobę po śmierci ukochanego synka, który przegrał nierówną, lecz heroiczną walkę z nowotworem. W Wigilię wybrała się na cmentarz, odwiedzić grób małego Oliwierka. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie i zwróciła się do chłopca. Ten wpis łamie serce.

Magdalena Stępień odwiedziła grób Oliwierka Rzeźniczaka w Wigilię

Każdy dzień bez małego Oliwierka, przepełnia Magdalenę Stępień bólem i tęsknotą. Magdalena Stępień o świętach synka pisała ze smutkiem: "Nie wiem, jak to udźwignę". Przyznała wówczas, że za każdym razem, gdy o tym myśli opada z sił, jednak odwiedzając jego grób, znajduje je by dalej funkcjonować. W dzień Wigilii Bożego Narodzenia również udała się na cmentarz. Do zdjęcia opublikowanego w sieci, dołączyła życzenia skierowane do chłopca:

Wesołych świąt mojemu dziecku w niebie

Czas Bożego Narodzenia jest trudny dla pogrążonej w żałobie mamy. Magdalena Stępień w poruszającym wyznaniu, jeszcze jakiś czas temu wyznała;

Ostatnie dni są bardzo trudne, nie wiem jak będą wyglądały moje Święta. Wierzę w cud, że jednak do Świąt Bożego Narodzenia się podniosę. Siła w modlitwie i to o nią Was proszę

Po śmierci syna Magdalena Stępień na jakiś czas wycofała się z mediów społecznościowych. Dziś znów jest aktywna. Dużo mówi o małym Oliwierku. Nie boi się dzielić swoimi trudnymi emocjami. Wszystkie swoje siły skupiła na pomocy dzieciom zmagającym się z podobnymi chorobami, co mały Oliwierek. Mówiąc o swoich uczuciach i bólu wierzy, że pomoże także rodzinom, które mierzą się z podobnymi tragediami.

