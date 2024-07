Magdalena Schejbal niedawno wróciła na ekrany telewizorów i zagrała w nowej produkcji TVN - "Mąż czy nie mąż". Niestety serial nie cieszy się tak dużą popularnością jak mogłoby się wydawać. O przyczynach takiego stanu rzeczy wypowiedziała się ostatnio Ilona Łepkowska. Zobacz: Królowa polskich seriali o porażce produkcji z Brodzik i Schejbal: Widzowie szukają głębszych emocji

Aktorka pojawiła się w dzisiejszym odcinku "Magla Towarzyskiego", gdzie rozmawiała z Karoliną Korwin Piotrowska. Dziennikarka nie omieszkała zapytać gwiazdy o to, dlaczego unikała ciążowych sesji i promowania różnego rodzaju produktów do pielęgnacji maluchów, kiedy jej koleżanki z branży robią na tym całkiem niezły interes. Schejbal wyznała, że jej się to po prostu nie opłaca, bo stawki są niskie:

Zdarzały się takie telefony. Ale jeszcze będąc w ciąży okazało się, że jest parę koleżanek, które robią to całe zamieszanie wokół siebie za takie pieniądze, dla których nie opłaca się wyjść z domu. (...) Ja nie wiem jak jest teraz, ale jeszcze jakiś czas temu to nie było takie duże pieniądze. To taka przeciętna pensja Polaka. Zaczęło się też, kto zrobi daną sesję za mniej. W związku z tym dzwoniono do moich koleżanek i mówiono: A pani za ile, bo tamta to za tyle? Wiadomo, że kto powie mniej tym lepiej.

