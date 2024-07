Już niedługo w programie Karoliny Korwin Piotrowskiej "Magiel towarzyski" pojawi się Agnieszka Szulim. Panie pracują razem od lat, odcinek z gwiazdą TVN może być jednym z najlepszych w sezonie. Przypomnijmy: Jedna z największych gwiazd TVN w "Maglu towarzyskim"! Na tego gościa czekali wszyscy

Dziś w Grazii pojawił się wzruszający felieton dziennikarki na temat m.in. głośnej książki Małgorzaty Halber, traktującej o alkoholizmie. Karolina jest zachwycona publikacją młodej dziennikarki. Fragment jej przemyśleń trafił na Instagram:

Małgorzata Halber napisała książkę o każdym z nas. O tym, że mamy prawo do zwątpienia, do szukania o omacku sposobu, by być ładnym, mądrym i poukładanym. O tym, że każdy ma słabszy moment. Że upada. I albo wtedy się ocknie, albo tak już będzie leżał. Do końca. To mocna rzecz, bardzo filmowa (może ktoś kiedyś to nakręci?), która podczas czytania nie pozwala się od siebie oderwać. - zaznacza