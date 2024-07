Wczoraj podczas prezentacji nowych kanałów TVN Anna Kalczyńska zdradziła nam co myśli o programie wyborczym Magdaleny Ogórek. Dziennikarka nie do końca popiera koncepcją kandydatki. Zobacz: Kalczyńska skomentowała kandydaturę Ogórek. Ma uwagi do jej programu wyborczego

Reklama

Kandydatka na prezydenta miała dzisiaj odwiedzić swoich wyborców w Rybniku. Wizyta miała trwać od 14 do 18, ale po drodze Magdalena Ogórek niestety miała wypadek. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a wizyta rozpoczęła się planowo. Polityk poinformowała o zdarzeniu za pomocą Twittera tak, aby jej zwolennicy na bieżąco wiedzieli co się dzieje. Kandydatka SLD aktywnie prowadzi kampanię wyborczą, dlatego zależało jej, aby nie zawieść wyborców.

Będziecie głosować?

Zobacz: Kim jest Magdalena Ogórek?







Zobacz także





Reklama

Magdalena Ogórek na Starówce: