Kilka dni temu Anna Kalczyńska miała nieprzyjemną przygodę na jednym z warszawskich mostów. Dziennikarka miała drobny wypadek samochodowy i z oburzeniem napisała o tym na Facebooku. Poskarżyła się też na polskie prawo. Zobacz: Anna Kalczyńska miała wypadek. Poskarżyła się na polskie prawo: Sprawa idzie do jedynki, bo to ciężki kaliber

Wczoraj prowadząca "Dzień Dobry TVN" pojawiła się na prezentacji dwóch nowych kanałów: TVN Meteo Activ i TVN Fabułana Torze Wyścigów Konnych w Warszawie. Nie mogliśmy nie zapytać jej o zbliżające się wybory prezydenckie, zwłaszcza, że przez długi czas Kalczyńska pracowała w stacji TVN Biznes i Świat. Dziennikarka zdradziła nam co sądzi o kandydaturze Magdaleny Ogórek, która chce w dużej mierze zmienić polskie prawo:

Pani Ogórek nie jest moją kandydatką, ale szanuje ten wybór. Wielu osobom może ta propozycja odpowiadać. Ja nie jestem tak radykalna, nie uważam, że całe polskie prawo jest do zmiany. Wiele jest do zrobienia, wiele nie zostało zrobione, jest wiele zaniedbań i propozycji do zgłoszenia na wielu polach, ale żeby tak rewolucyjnie zmieniać wszystko? Nie sądzę.