Magdalena Narożna z zespołu "Piękni i młodzi" pożegnała irokeza! Gwiazda wygląda 10 lat młodziej

Magda Narożna z zespołu "Piękni i Młodzi" zafundowała sobie zaskakującą metamorfozę! Wokalistka disco polo opublikowała na Instagramie zdjęcia na których pozuje w nowej fryzurze. Magdalena Narożna pokazała, jak prezentuje się bez charakterystycznego irokeza! Z zaczesanymi włosami i z przedziałkiem na środku głowy wygląda zupełnie inaczej. Musicie to zobaczyć! Magda Narożna pokazała nową fryzurę Zaledwie kilka tygodni temu Magdalena Narożna z zespołu "Piękni i Młodzi" pochwaliła się, że zaszalała i zrobiła sobie długie, fioletowe warkoczyki. Odważna fryzura wokalistki wywołała wówczas burzę w sieci. Po jakimś czasie Magda Narożna zrezygnowała z kolorowych warkoczyków i wróciła do krótkiej, blond fryzury z irokezem. Teraz gwiazda "Pięknych i Młodych" znów zaskoczyła swoim wyglądem! Magda Narożna opublikowała zdjęcia na których pokazała się w zaczesamych włosach i z przedziałkiem na środku głowy. W takim wydaniu mnie jeszcze nie widzieliście 😂 sama jestem w szoku ... poczucie humoru to podstawa !- napisała na Instagramie. Jak na zaskakującą fryzurę Magdaleny Narożnej zareagowali internauci? - Marek Mostowiak w spódnicy hehe 🤪 - Ladnemu we wszystkim ladnie 😘😘😘 - decydowanie lepiej😍 👍 - Jeju piękniej ❤️😍 - Naprawdę nie jest źle, wolę chyba takie wydanie niż irokeza :) może troszkę więcej na jedną stronę włosów i naprawdę super 😁- komentują fani. Zobaczcie sami, jak prezentuje się Magda Narożna! Zobacz także: Magda Narożna wystąpi w hitowym programie Polsatu! Gwiazda disco polo pokaże zupełnie inną twarz Magda Narożna pokazała się w nowej fryzurze. ...