Magdalena Górska w zaawansowanej ciąży

Ciężarna Magdalena Górska przyłapana na zakupach! Aktorka znana m.in. z "Klanu" i jej mąż, reżyser Wojciech Urbański, wybrali się do sklepu, by skompletować wyprawkę dla swojego drugiego dziecka. Magdalena Górska zostanie mamą po raz drugi na początku 2017 roku. Para ma już 5-lecią córkę Ninę, a teraz powitają na świecie kolejne dziecko. Jeszcze nie zdradzili, czy będzie to córka, czy syn.

Magdalena Górska w ciąży wygląda naprawdę kwitnąco! Ma już spory brzuszek, jej cera promienieje, a ona sama wydaje się emanować szczęściem. Wcale jej się nie dziwimy! Zobaczcie fotogalerię!

