O rzekomym związku Magdaleny Cieleckiej i Bartosza Gelnera mówi się już od dawna. Do tej pory para nie potwierdziła nigdy tych doniesień, ale również im nie zaprzeczyła, za to stale podsyca zainteresowanie mediów. Jakiś czas temu Magdalena i Bartosz wybrali się do Grecji na wakacje, skąd wrzucali podobne zdjęcia na Instagramie. Nie pochwalili się żadną wspólną romantyczną fotografią, ale wszyscy i tak byli przekonani, że urlop spędzają razem. Teraz z kolei Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner razem bawili się na ślubie Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony!

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner razem na ślubie

Ślub Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony odbył się we wtorek, 13 sierpnia. Na ich weselu zjawiła się cała plejada gwiazd, wśród których można było zobaczyć właśnie Magdalenę Cielecką i Bartosza Gelnera. Tym razem aktorzy nie uciekali przed aparatami i chętnie razem pozowali do zdjęć! Ich wspólne fotki trafiły na profile m.in. Roberta Kupisza i Łukasza Jemioła!

Czy to oznacza, że Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner przestają ukrywać swój związek i niedługo parę będziemy mogli podziwiać na ściankach, a także obserwować rozwój jej relacji na Instagramie? Niewykluczone, choć warto dodać że Magdalena Cielecka nigdy nie chwaliła się wspólnymi zdjęciami ze swoimi partnerami. Aktorka zdecydowanie należy do niewielkiego grona gwiazd, które chronią swoją prywatność. Może być tak, że nigdy nie potwierdzi oficjalnie, że spotyka się z Bartoszem Gelnerem. A wy jak myślicie? Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner ujawnią swój związek?

Robert Kupisz pokazał wspólne zdjęcie Magdaleny i Bartosza z wesela Zofii Zborowskiej

Zdjęcie pary znalazło się także na profilu Łukasza Jemioła

