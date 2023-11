Od kilku miesięcy mówi się, że Magdalena Cielecka jest znów zakochana. Wybrankiem gwiazdy miałby być Bartosz Gelner, jej kolega z branży. "Super Express" donosił jakiś czas temu, że para spotyka się już od sylwestra. Ale ani Magdalena, ani Bartosz nie komentowali tych plotek. Tymczasem teraz wszystko wskazuje na to, że para spędza razem wakacje w Grecji! Magdalenę Cielecką i Bartosza Gelnera zdradziło kilka szczegółów. Zobaczcie poniżej!

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner są parą?

Choć na profilach Magdaleny i Bartosza nie znajdziemy wspólnych zdjęć, to jednak oboje chętnie publikują fotografie ze swoich wakacji. Aktorzy znajdują się właśnie w Grecji i to raczej nie jest przypadek. Do tego na fotografiach można znaleźć łączące ich szczegóły. Czujni fani natychmiast zauważyli, że zarówno na zdjęciu aktorki, jak i aktora pojawiło się... piórko!

Rozpoznaje pióro ????????‍♀️ - napisała Zosia Zborowska pod zdjęciem Magdaleny, po czym dodała: A nie, to jest mniejsze ????

Odpowiedź Magdaleny jest bardzo wymowna:

to jest moje pióro! ????

Komentarze dotyczące piórka nawiązują oczywiście do zdjęcia Bartosza, który ma pióro we włosach. Natomiast Magdalena Cielecka trzyma swoje niczym berło.

Widzę, że pióro każdy ma swoje ???? - napisała fanka na profilu Bartosza Gelnera.

Przypomnijmy, że Magdalena Cielecka ma za sobą kilka związków. Aktorka przez lata była związana z Andrzejem Chyrą, a następnie z Dawidem Wajntraubem. Co ciekawe, jakiś czas temu aktorka została przyłapana na wieczornej randce z kolegą z planu serialu "Chyłka" - Filipem Pławiakiem. Para przytulała się wtedy do siebie. O związkach Bartosza Gelnera niewiele wiadomo.

Jak myślicie, czy teraz Magdalena i Bartosz są razem?

Magdalena Cielecka ze swoim piórem

Instagram

I Bartosz Gelner ze swoim!

Instagram