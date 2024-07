W show-biznesie ciężko o prawdziwą miłość pełną partnerskiego zrozumienia. Niektóre pary przechodzą prawdziwe zawirowania i na swojej drodze spotykają różne przeszkody, tak jak Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk. Po udziale aktora w "Tańcu z gwiazdami" narodziły się plotki, że ma romans z towarzyszącą mu trenerką. Na szczęście zakochani przetrwali całe zamieszanie. Zobacz: Boczarska postawiła mu jeden warunek Banasiukowi

Reklama

Boczarska ostatnio miała powody do świętowania, a to za sprawą drugiego ślubu swojej mamy. Sama jednak nie planuje na razie stawać na ślubnym kobiercu. Aktorka cieszy się, że ma obok siebie bliską osobą, z którą może dzielić swoje radości i smutki. Banasiuk jest dla niej sporym oparciem i docenia to, że ma podobną wrażliwość.

Cieszę się, że ktoś tak bliski jest obok mnie i że codzienność może być taka fajna. W chwilach kryzysu aktor u boku rozumie mnie najbardziej. Miłość nie powinna być ciężarem - powiedziała Boczarska w "Na Żywo"

Życzymy wytrwałości.

Zobacz: Miłość dodaje skrzydeł Baar i Boczarskiej. Gwiazdy zachwyciły na premierze filmu





Zobacz także





Reklama

Miłość Boczarskiej i Banasiuka kwitnie: