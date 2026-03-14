Występ Magdaleny Boczarskiej w "Tańcu z Gwiazdami" stanął pod znakiem zapytania po tym, jak w tym tygodniu potłukła żebra. Kontuzja pojawiła się w trakcie intensywnych przygotowań w sali treningowej, gdzie aktorka ćwiczy w parze z Jackiem Jeschke. Z zaplecza programu płynie sygnał, że udział w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie jest na 100 procent pewny.

Kontuzja Magaleny Boczarskiej przed 3. odcinkiem "Tańca z Gwiazami"

Magdalena Boczarska w "Tańcu z Gwiazdami" radzi sobie świetnie, a w pierwszych dwóch odcinkach plasowała się na samym szczycie tabeli punktacji. Niestety w mediach pojawiły się niepokojące wieści na temat kontuzji, jakiej miała doznać podczas treningów do kolejnego odcinka. Jak informuje Pudelek.pl, powołując się na swojego informatora:

Magda potłukła żebra. Lekarz mówił, że dla jej zdrowia najlepiej byłoby, jakby się wycofała, ale ona nie chce o tym słyszeć. Póki co, ma na ciele taping na złagodzenie bólu i łudzi się, że mimo wszystko z tym i dzięki lekom, uda się jej wystąpić w niedzielę na parkiecie. Łatwo nie jest, dziś np. ledwo zipie. Robi jednak dobrą minę do złej gry, bo ma silnego ducha walki, ale Jacek widzi, jak cierpi

Boczarska zrezygnuje z "Tańca z Gwiazdami"?

W związku z ryzykiem pogłębienia urazu produkcja "Tańca z Gwiazdami" ma być przygotowana na różne scenariusze.

W tej sytuacji produkcja jest oczywiście przygotowana na najgorsze, choć stracić ją na tym etapie byłoby ciężkie i mocno odczuwalne. (...) Zdrowie jest jednak najważniejsze i wszystko zależy od Magdy, czy będzie dalej tańczyć i ryzykować swoje zdrowie, czy nie. Nikt na nią nie naciska

Zaangażowanie Magdaleny Boczarskiej w program od początku było widoczne, a jej podejście do pracy na treningach miało tylko podnosić poprzeczkę. Informator Pudelka, donosi, że aktorka jest załamana, a ograniczenia fizyczne bywają dla niej wyjątkowo trudne do zaakceptowania.

Ona jest załamana. (...) A tu niestety ciało zaczęło ją ograniczać, co doprowadza ją momentami do płaczu z bezsilności. Nie przywykła po prostu do takich sytuacji, bo dotychczas uważała się za bardzo sprawną. Ale na pewno nie chce tą historią wzbudzać litości, to nie w jej stylu. Jacek ją pociesza, że czego nie dotańczy, to najwyżej na parkiecie dogra. Zobaczymy, jak to będzie...

Trzymamy kciuki za Magdalenę Boczarską.

