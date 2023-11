Czarne chmury nad związkiem Magdy (Anna Mucha) i Andrzeja (Krystian Wieczorek) z "M jak miłość"! Czy para przetrwa trudne chwile i wciąż będzie razem? Jedno jest pewne, zakochani już wkrótce przeżyją prawdziwe chwile grozy! Po rozstaniu z Olkiem (Maurycy Popiel) to właśnie u boku Andrzeja Magda znalazła swoje szczęście. Chodakowska wspierała ukochanego, gdy został oskarżony o próbę gwałtu, a później to Budzyński pomagał jej wrócić do zdrowia, kiedy w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Ostatnio wszystko wskazywało na to, że para pokonała już wszystkie problemy i wkrótce zobaczymy ich na ślubnym kobiercu. Niestety, teraz okazuje się, że Magda i Andrzej znów będą przeżywać trudne chwile!

Magda zamieszka u Zduńskich

Ostatnio okazało się, że już wkrótce Budzyński będzie bronić bandytę, który sprowadzi na prawnika i jego bliskich poważne niebezpieczeństwo. Jak informował portal superseriale.se.pl mafia zdemoluje mieszkanie Budzyńskiego! Magda powie wówczas narzeczonemu wprost, że zerwie z nim zaręczyny, jeżeli nie zakończy współpracy z bandytą, który podpadł członkom gangu. Andrzej nie będzie ryzykować i przekaże sprawę swojemu wspólnikowi. To jednak nie uspokoi Magdy! Portal superseriale.se.pl donosi bowiem, że po napadzie Magda przeprowadzi się na Deszczową, do domu Zduńskich! Andrzej bedzie jej towarzyszyć, ale cała sytuacja negatywnie wpłynie na ich relacje. Magda i Andrzej oddalą się od siebie! Co więcej, Magda powie Budzyńskiemu, że nie wyobraża sobie powrotu do mieszkania, gdzie nie czuje się bezpiecznie.

Czy para przetrwa trudne chwile? Magda i Andrzej jednak odwołają swój ślub? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Magda i Andrzej przeżyją trudne chwile.

Czy ich związek przetrwa?

