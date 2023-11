Magda Wójcik została zwyciężczynią nowej edycji programu "Big Brother", który po latach wrócił w odświeżonej formie na antenę TVN 7. Od finału minęło już dużo czasu, ale nadal jest o nim głośno za sprawą uczestników. Okazuje się, że Magda dopiero teraz odebrała drugą część wygranej! Czek na kwotę 100 tys. zł został jej wręczony podczas finałowego odcinka, ale samochód Mitsubishi przekazało celebrytce dopiero teraz. Zobaczcie zdjęcia przekazania samochodu! Teraz gwiazda "Big Brothera" szuka dla niego imienia...

Zwyciężczyni "Big Brothera" pochwaliła się na Instagramie zdjęciami, na których odbiera "kobiecy samochodzik" od Mitsubishi. To druga część nagrody. Pierwszą chce przeznaczyć na realizację swojej pasji, którą jest moda. W wywiadach podkreślała, że może uda jej się stworzyć własną linię ubrań lub otworzyć butik. Na Instagramie pokazała urocze zdjęcia z przekazania auta i poprosiła Internautów o pomoc w znalezieniu imienia:

Magda Wójcik jeszcze raz podziękowała wszystkim, którzy kibicowali jej w programie i wysyłali na nią swoje SMS-y. Przyznała, że była to świetna przygoda, a w finale znalazła się dzięki wsparciu Igora. To do niego skierował kilka ciepłych słów, wyrażających ogromną wdzięczność:

Dziękuje, dziękuje i jeszcze raz dziękuje! To dzięki wam przeżywałam tyle wspaniałych chwil i mogłam być ostatnim mieszkańcem, który opuścił ten niesamowity dom. Poszłam do programu dla niezapomnianej przygody aby wykonywać zwariowane zadania, pokonywać swoje lęki i bariery oraz poznać wspaniałych ludzi. Wszystko to spełniło się, a dodatkowo (co było najbardziej zaskakujące) wygrałam. ????⁉️????‍♀️☺️ Dziękuje również mojemu brother from another mother @igorjakubowski_bb - to dzięki tobie przeszłam do finału! ❤️???????? DZIĘKUJĘ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!