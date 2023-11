Szósta edycja "Big Brothera" jest już za nami! Odmienioną wersję reality show wygrała Magdalena Wójcik, która w Domu Wielkiego Brata spędziła trzy miesiące. Jak udało jej się wytrzymać m.in. bez social mediów? Okazuje się, że wcale nie było łatwo, ale po opuszczeniu programu uczestniczka szybko wróciła do dawnych przyzwyczajeń i już opublikowała pierwszy wpis na Instagramie. Ale czego tak naprawdę Magdzie brakowało najbardziej? Okazuje się, że były to bardzo podstawowe rzeczy, z którymi mamy do czynienia na co dzień.

Zobaczcie, co Wójcik zdradziła do kamery Party.pl.

