Magda Steczkowska dzięki udziałowi w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" ostatecznie wyszła z cienia siostry, Justyny. Wokalistka zaczęła pojawiać się na wszelkich imprezach branżowych, miała również propozycje wzięcia udziału w innych programach rozrywkowych.

Teraz Magda ma zamiar podbić internet. Gwiazda założyła swojego bloga www.kochamciezycie.pl. Na stronie umieściła wszelkie informacje na temat swojej działalności muzycznej oraz rodziny. Przy okazji pokazała również mnóstwo zdjęć z mężem i dziećmi. W kilku zakładkach możemy zaś podziwiać jej stylizacje oraz śledzić, gdzie gra koncerty i gdzie się wkrótce pojawi. Absolutna gratka dla każdego jej fana:

Pisząc moje pierwsze słowa na tym blogu siedzę na kanapie po turecku, nasz kot Jumbo śpi między mną a komputerem (jak on się wcisnął? ), śnieg pada za oknem a ja piję kawę i zastanawiam co powinnam napisać, jak Was powitać i zachęcić do odwiedzin :) Chyba po prostu … Witajcie! Ten blog będzie o dzieciach, rodzinie, muzyce, pracy, modzie i urodzie czyli o mojej codzienności. Wszystko co tu przeczytacie zostało napisane przeze mnie więc macie wiadomości z pierwszej ręki. W każdym z poszczególnych działów znajdziecie kawałek mojego życia. Tego na szpilkach i w adidasach,z dziećmi i w studiu nagraniowym, w kuchni i na koncertach. - przekonuje w pierwszym wpisie