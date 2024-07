Magda Mielcarz to nie tylko jedna z najpiękniejszych polskich kobiet, ale również gwiazda, która nie boi się głośno wypowiadać kontrowersyjnych opinii, nie unika też trudnych tematów. Przypomnijmy: "Pierwszy poród był szokiem, drugi odbył się przy dźwiękach Boba Marleya"

Ostatnio Magda była gościem programu "Najsztub Słucha". Transmisja odcinka z jej udziałem niebawem, a dziennikarz udostępnił już krótki fragment, w którym Mielcarz wspomina okres pierwszej ciąży. W jednym z wywiadów sprzed lat wyznała, że miała wówczas "depresję ciążową".

Myślę, że u mnie to było tak, że zdałam sobie sprawę, że przez ciążę zakończył się w moim życiu pewien etap. Dorosłość dla mnie tak naprawdę to były narodziny mojego pierwszego dziecka. To nie było to, że ja wyjechałam i mieszkałam zupełnie sama w Paryżu w wieku 15 lat i musiałam wszystko ogarnąć, to nie była matura, studia, to nie było to, gdy wyjechałam do Nowego Jorku znów sama. I to nawet nie było małżeństwo. Dla mnie taką granicą między jakimś beztroskim dzieciństwem a dorosłością były narodziny dziecka - wyjaśniała w rozmowie z Najsztubem.