Magda Linette nową "pierwszą rakietą Polski"? Oto, czego o niej nie wiecie

Iga Świątek ma dopiero 19 lat a już stała się jednym z najgorętszych nazwisk polskiego sportu. W minioną sobotę brawurowo zwyciężyła w finale French Open. Właśnie pokazała jak świętowała swój sukces na kilka minut po zejściu z kortu, gdzie zapisała się w historii sportu! Zobacz także: Iga Świątek wyjawiła, na co chce przeznaczyć pieniądze za wygraną w Roland Garros! To ponad 7 mln złotych! Iga Świątek świętuje po wygranej na French Open Wywalczenie tytułu turnieju wielkoszlemowym wiąże się z ogromną nagrodą pieniężną, Iga Świątek zgarnęła premię w wysokości ok. 7 milionów złotych i wyznała, że przeznaczy je na kupno jachtu, którym będzie mogła pływać po polskich jeziorach. Co może czuć tak młoda osoba, osiągająca tak ogromny sukces? Tenisistka pokazała na swoim Instagramie, co działo się w szatni kilka chwil po wywalczeniu tytułu w turnieju Rolanda Garrosa 2020: Gdy zgasną światła... Tak się radowaliśmy zaraz po ceremonii. Dziękuję wam za najlepsze wsparcie, jakie gracz mógł otrzymać. I za dostarczanie mi codziennej dawki dobrej zabawy Iga opublikowała dwa zdjęcia. Na jednym z nich pozuje ze swoim sportowym zespołem: Darią Abramowicz, Piotrem Sierzputowskim oraz Maciejem Ryszczukiem. Na kolejnym zdjęciu młoda mistrzyni pokazała jak cieszy się ze zwycięstwa, oglądając puchar z każdej strony. Życzymy jej aby niedługo miała ich całą kolekcję! Duma kibiców nie słabnie, a pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji: - Tak trzymać kochana❤️ - Najbardziej się cieszę że kolejne 15-20 lat będzie co oglądać w tv :) DziŃki za to haha 🤣👊 - Grande Iga 💪🏻 - Królowa jest tylko jedna. A do tego piękna dziewczyna z humorem. Gratuluje Tobie z całego serca 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 - Mogę posty z triumfu...