Iga Świątek otrzymała kuriozalne pytanie podczas wywiadu! "To dość żenujące"

Choć Iga Świątek ma zaledwie 21 lat, dzięki imponującym osiągnięciom na korcie pod względem popularności zaczyna doganiać już Roberta Lewandowskiego. Piłkarz Bayernu Monachium - podobnie jak większość Polaków - uważnie śledzi kolejne sukcesy młodej tenisistki. Ostatnim zwycięstwem w Paryżu zawodniczka potwierdziła swoją przewagę nad pozostałymi rywalkami. Wygrywając w finale Rolanda Garrosa, wyrównała rekord Venus Williams pod względem liczby kolejnych wygranych meczów od 2000 roku.

Po zwycięstwie Iga Świątek pojawiła się na konferencji prasowej. W trakcie wywiadu jeden z dziennikarzy wykazał się wyjątkowym brakiem profesjonalizmu, zadając tenisistce pytanie, które nie było związane ze sportem. Reprezentantka Polski była wyraźnie zaskoczona. Co odpowiedziała?

Po wygranej Iga Świątek została zapytana o... make-up

Podczas gdy większość ekspertów sportowych była pod wrażeniem formy Igi Świątek i rozpływała się nad niebywałym osiągnięciem tenisistki, jeden z dziennikarzy obecnych na konferencji prasowej postanowił zapytać o to, czy zawodniczka, która dopiero co sięgnęła po swój drugi tytuł wielkoszlemowy w karierze, maluje się przed wyjściem na imprezę.

Zobacz także: Iga Świątek wygrała Roland Garros! Na trybunach pojawił się Rober Lewandowski, który przytulił tenisistę po meczu

CORINNE DUBREUIL/AFP/East News

- Poza kortem, gdy idziesz na imprezę, czy stosujesz make-up? Lubisz wyglądać elegancko i poważnie? Ponieważ wielu zawodników, których widzieliśmy w przeszłości, stało godzinami przed lustrem, zanim wyszli na kort i stosowali make-up. A ty wydajesz się bardzo naturalna - zapytał dziennikarz.

CORINNE DUBREUIL/AFP/East News

Iga Świątek była wyraźnie zaskoczona i zmieszana pytaniem, którego trudno było się spodziewać na pomeczowej konferencji prasowej. Jest to niestety kolejny przykład seksizmu i niezbyt profesjonalnego podejścia do swojej pracy. Warto zwrócić uwagę na to, że do podobnych sytuacji dochodzi zdecydowanie rzadziej, gdy rozmowy prowadzone są z tenisistami.

- Ok, dziękuję. Cóż, noszę czapkę i dlatego nie muszę martwić się o moje włosy. To najbardziej pozytywna rzecz. Nie noszę makijażu, bo nie czuję, że muszę i nie sądzę, żeby to coś zmieniło. Poza tym zniszczy się, gdy użyję ręcznika - odpowiedziała Iga Świątek. -Cóż, nie mam tego w swoim notatniku przygotowanym przez zespół PR-owy, dlatego trudno mi odpowiedzieć - dodała .

Rex Features/East News

- Nie używam makijażu zbyt często. Szczerze mówiąc, nauczyłam się robić makijaż sześć miesięcy temu, więc to dość żenujące - dodała na koniec.

Postawa dziennikarza spotkała się z krytyką ze strony innych ekspertów. Catherine Whitaker z BBC Sport za pośrednictwem Twittera stwierdziła, że "nie ma słów" na tego typu zachowania jej kolegów z branży. Warto przypomnieć, że ze względu na popularność w mediach na temat Igi Świątek pojawia się coraz więcej wiadomości. Niedawno głośnego wywiadu udzieliła mama Igi Świątek, która z dystansem wypowiedziała się o relacjach z córką.

AA/ABACA/Abaca/East News

Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy zostali kurierami? Pokazali zaskakujące wideo!

Co myślicie, o reakcji Igi Świątek na nieprzemyślane pytanie jednego z dziennikarzy?