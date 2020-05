Magda Gessler zostanie podwójną babcią?! Zaskakujące wyznanie Tadeusza Müllera

Niedawno Lara Gessler oznajmiła, że spodziewa się dziecka! To ogromna radość w rodzinie! Magda Gessler po raz pierwszy zostanie babcią! Jednak wygląda na to, że nowy członek rodziny pojawi się nie tylko u Lary! Tadeusz Müller wyznał, że odkąd dowiedział się o ciąży siostry, również w nim wyzwolił instynkt tacierzyński. Przyznał, że w przyszłości nie wyklucza adopcji dziecka. To bardzo ważne i niezwykle poruszające wyznanie.

Zobacz także: Lara Gessler zostanie mamą: "To drugi trymestr ciąży" Zdradziła nam, dlaczego tak długo ukrywała ciążę

Syn Magdy Gessler zaadoptuje dziecko?

Tadeusz Müller w rozmowie z "Faktem" przyznał, że jest gotowy na to, aby zostać ojcem! Syn Magdy Gessler jest w szczęśliwym związku ze swoją partnerką Blanką już od 12 lat. Niewykluczone, że w najbliższej przyszłości ich rodzina się powiększy:

Muszę przyznać, że ciąża Lary trochę mnie zainspirowała, żebym i ja już został tatą. Zobaczymy więc, co przyniesie niedaleka przyszłość

Lara Gessler niedawno ogłosiła, że jest w ciąży. Córka znanej restauratorki ma już naprawdę spory brzuszek. Maleństwo, które przyjdzie na świat napawa radością nie tylko przyszłych rodziców ale także całą rodzinę. Tadeusz Müller przyznał, że ciąża siostry sprawiła, że również coraz intensywniej myśli o tym, żeby zostać ojcem. Przyznał, że poważnie myśli o adopcji:

Jestem zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań, żebym miał swoje biologiczne dziecko. Ale na świecie jest tyle niekochanych dzieci, że mam dużą potrzebę podzielenia się z nimi miłością. (...) Skłaniałbym się ku adopcji - powiedział w rozmowie z Faktem

To bardzo poważne i niezwykle wzruszające wyznanie.

Zobacz także: Basia Kurdej-Szatan jest w ciąży! Kto jeszcze spodziewa się dziecka? Lista gwiazd jest długa!

Tadeusz Müller wyznał, że myśli o adopcji dziecka. Chciałby dać miłość i kochający dom dziecku, które bardzo tego potrzebuje.

East News

Tadeusz Müller i jego partnerka Blanka tworzą udany związek już od 12 lat. Czy niedługo ich rodzina również się powiększy?