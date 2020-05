Lara Gessler zostanie mamą: "To drugi trymestr ciąży" Zdradziła nam, dlaczego tak długo ukrywała ciążę

Przez kilka miesięcy udało jej się zachować tę informację w tajemnicy. Tuż przed majówką Lara Gessler (31) opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, na którym charakterystycznym gestem podkreśliła zaokrąglony ciążowy brzuszek. „Wiosna”, podpisała krótko fotografię zrobioną przez jej partnera Piotra Szeląga. Pod postem w ciągu kilku minut pojawiła się lawina komentarzy. Ciąży przyszłym rodzicom pogratulowali m.in. Anna Lewandowska, Zofia Zborowska, siostry Bohosiewicz, Michał Piróg i Łukasz Jemioł.

– Dziękujemy za wszystkie życzenia i gratulacje. To miłe i niezwykle budujące, że tyle osób trzyma za nas kciuki – mówi „Fleszowi” Lara Gessler.

Dlaczego właśnie teraz zdecydowała się podzielić radosną nowiną z przyjaciółmi i swoimi fanami?

– Wolałam nie zapeszać, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć, dlatego o wszystkim wiedzieli tylko najbliżsi. Chciałam mieć pewność, że z dzieckiem wszystko jest OK. Zaczęłam drugi trymestr ciąży, a to bezpieczny czas. Mogę powiedzieć, że poza rosnącym brzuchem nie odczuwam absolutnie żadnych dolegliwości, więc jest to wymarzona ciąża – dodaje Lara.