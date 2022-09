TYLKO U NAS! Magda Gessler o pierwszym spotkaniu z wnukiem, Bernardem! Te słowa chwytają za serce

Magda Gessler gotowa do walki w sądzie! O co poszło? Gwiazda już kilka miesięcy temu zapowiedziała, że chce otwierać za granicą restauracje sygnowane swoim nazwiskiem . I wszystko było na dobrej drodze. Do czasu... Tym razem zarzuty pod adresem Magdy padły ze strony właścicieli restauracji The Ultimate Hallucination. O co chodzi? Jak czytamy w "Party", w połowie maja, w Brukseli miało odbyć się huczne otwarcie restauracji, której ambasadorką została właśnie Gessler. Restauratorka miała zadbać nie tylko o menu lokalu, ale także o jego wystrój. Okazało się jednak, że właściciele The Ultimate Hallucination zakończyli współpracę z gospodynią "Kuchennych rewolucji" na trzy tygodnie przed planowanym otwarciem! Co więcej, w oficjalnym piśmie opublikowanym na Facebooku napisali, że nie chcą "narażać firmy na straty moralne i finansowe". Co na to Magda Gessler ? Zobacz także: Ile kosztuje słoiczek dżemu od Magdy Gessler? Cena zwala z nóg! Magda Gessler pójdzie do sądu? Sama Gessler nie zgadza się z tymi oskarżeniami i zapowiada, że nie zostawi tej sprawy. Nie pozwolę, by szargano moje nazwisko i wizerunek, a o sprawiedliwość i swoje dobre imię jestem gotowa walczyć w sądzie – mówi Gessler w rozmowie z "Party". Przeczytaj: Za co płacą właściciele restauracji? Magda Gessler zdradza sekrety "Kuchennych rewolucji". Jak restauratorka tłumaczy zaistniałą sytuację? Przeczytacie w nowym "Party". Magda Gessler będzie walczyć o dobre imię w sądzie. Restauratorka wspólnie z partnerem Waldemarem Kozerawskim odpoczywają od afery na Karaibach.