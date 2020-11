Magda Gessler wreszcie przytuliła ukochaną wnuczkę! Zdjęcie rozczuliło fanów "Babcia przepadła!"

Magda Gessler wreszcie mogła przytulić ukochaną wnuczkę! Przepiękne zdjęcia z rodzinnego spotkania zostały opublikowane na jej Instagramie. Wzruszający obrazek, na którym pozują aż trzy pokolenia bardzo rozczulił fanów gwiazdy TVN.

I stało się babcia przytula całym sercem wnuczkę 💞 to musiało być wzruszenie ❤️

Sami spójrzcie!

Lara Gessler i Piotr Szeląg od kilku tygodni spełniają się w roli rodziców. Ich córeczka otrzymała oryginalne i piękne imię Nena. Niestety z powodu sytuacji epidemiologicznej spowodowanej koronawirusem, dumni rodzice początkowo musieli ograniczyć kontakty z rodziną. Tym samym najbliżsi - w tym mama Lary, nie mogli przytulić ukochanej Neny od razu. Lara Gessler w "Dzień Dobry TVN opowiadała, jak nietypowe było pierwsze spotkanie Magdy Gessler z wnuczką:

My na razie się izolujemy, ale mama już nie mogła wytrzymać, więc podjechała samochodem pod naszą klatkę, żebyśmy po prostu wynieśli małą chociaż na chwilę i tak też się stało. Mimo to, że bez dotykania, bez całowania, to przynajmniej ją zobaczyła i mega też się wzruszyła tym - opowiadała