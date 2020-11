Magda Gessler nie tak wyobrażała sobie pierwsze spotkanie z wnuczką. Lara Gessler zdradziła jak wyglądało

Lara Gessler w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" opowiedziała o narodzinach swojej córeczki i zdradziła czy Magda Gessler widziała już małą Nenę! Córka jednej z największych gwiazd TVN nie ukrywa, że przez pandemię koronawirusa unika spotkań, nawet tych rodzinnych dlatego jej bliscy jeszcze nie poznali osobiście jej pociechy. Jest jednak pewien wyjątek- okazuje się, że Magda Gessler miała okazję zobaczyć już swoją swoją wnuczkę! Jak do tego doszło?

Lara Gessler i Piotr Szeląg już od blisko trzech tygodni spełniają się w roli rodziców. Lara Gessler urodziła córeczkę, która otrzymała oryginalne i piękne imię Nena. Dumna mama zdradziła ostatnio, że zdecydowała się na poród w szpitalu im. Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego w Warszawie. Teraz córka magdy Gessler w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" opowiedziała o macierzyństwie i pierwszych chwilach po narodzinach dziecka.

My już przed porodem musieliśmy bardziej trzymać się w domu. Jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną największy lęk był taki, że nie będziemy mogli rodzić tam, gdzie chcemy, bo ktoś zachoruje, więc już żyjemy w izolacji od jakiegoś czasu. To idealny czas na połóg, biorąc pod uwagę, że i tak nic cię nie omija, bo i tak nic ciekawego się na świecie nie dzieje, jeżeli chodzi o rozrywkę- powiedziała Lara Gessler.

Lera Gessler opowiedziała również, jaka jest jej ukochana córeczka.

Co ciekawe, Lara Gessler zdradziła, że pomimo tego, że ograniczyła kontakty z rodziną, to Magda Gessler widziała już swoją wnuczkę. Okazuje się, że gwiazda TVN nie wytrzymała i przyjechała pod apartament córki i jej męża, żeby chociaż zobaczyć małą Nenę.

My na razie się izolujemy, ale mama już nie mogła wytrzymać, więc podjechała samochodem pod naszą klatkę, żebyśmy po prostu wynieśli małą chociaż na chwilę i tak też się stało. Mimo to, że bez dotykania, bez całowania, to przynajmniej ją zobaczyła i mega też się wzruszyła tym. To jest wspaniałe. Myślę, że jest bardzo, bardzo szczęśliwa. Najgorsza strona tej sytuacji jest taka, że faktycznie nie można się spotykać z ludźmi. Normalnie byśmy mogli ją pokazać rodzinie- przyznała młoda mama.