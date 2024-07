Magda Gessler otworzy cukiernię w Słupsku dla Roberta Biedronia? Cukiernicza tradycja w rodzinie restauratorki sięga właśnie tego miasta. To właśnie tam babcia Magdy Gessler prowadziła cukiernię, która była bardzo chętnie odwiedzana przez klientów. Największy wybór i najlepsze łakocie można było dostać właśnie tam. W rozmowie z Party.pl gwiazda zdradziła, czy zamierza tam jeszcze powrócić i otworzyć coś własnego. Okazuje się, że nie jest to najgorszy pomysł, ale tylko pod jednym warunkiem...

Moja babcia miała cukiernię w Polsce, która była najlepsza w ówczesnej Polsce. Jeśli coś tam otworzę to z Panem Biedroniem do spółki. On miałby gdzie wyrażać swoje poglądy polityczne i dyskutować, a ja miałabym wspaniałego gościa.

Duet Magda Gessler i Robert Biedroń to połączenie wybuchowe i nietuzinkowe. My z chęcią byśmy odwiedzili takie miejsce, które z pewnością emanowałoby pozytywną energią. Co myślicie o takiej cukierni?

Magda Gessler otworzy cukiernię w Słupsku?

Chętnie zrobiłaby to z Robertem Biedroniem.