W tym roku nowy sezon "Orange is the new black" reklamowała Beata Kozidrak. Spot z udziałem piosenkarki był hitem w sieci! Warto przypomnieć, że rok temu to Magda Gessler miała okazję wystąpić w nagraniu promującym hitowy serial. Jak restauratorka ocenia występ królowej polskiej sceny muzycznej? Ostro!

Magda Gessler o Beacie Kozidrak: "Było to trochę kiczowate"

Netflix jedną ze swoich najpopularniejszych produkcji promuje w Polsce z wielkim rozmachem. W spocie rok temu wystąpiła Magda Gessler. Film na YouTubie obejrzało aż 1,7 mln widzów, na Facebooku prawie 6 mln! Film z Beatą również cieszy się wielką popularnością - na Facebooku ma już prawie 5 mln wyświetleń! Kto wypadł lepiej? Opinie są podzielone. Jednak Magdzie nie do końca spodobała się reklama z Beatą! W rozmowie z portalem przeambitni.pl gwiazda TVN stwierdziła, że nagranie jest trochę kiczowate:

Było trochę kiczowate. Niepotrzebna była tam rola samej Beaty w Beacie. Wydaje mi się, że fajniej by było, jakby zostawiła ten swój śpiew i była po prostu więźniarką. Wtedy fajniej by to wyszło. A może nie mam racji. To jest moje zdanie - stwierdziła Gessler.

Od razu jednak szybko zaznaczyła, że bardzo lubi Beatę i ceni jej wielką osobowość! Nie chciałaby jednak łączyć sił z diwą:

Nie, żadne razem. Ja jestem indywidualistką, a Beata ma swoją bardzo dużą osobowość. Niech ona idzie sobie swoją złotą drogą, a ja idę swoją - powiedziała Magda.

Co na to Beata? Jak myślicie?

