Magda Gessler podsumowała w zaskakujących słowach ślub swojej córki! Przypomnijmy, że wesele Lary i jej męża Pawła Rucza odbyło się 2 września w siedlisku Violinowo na Mazowszu. W uroczystości wzięło udział około 70 osób. Jak donosi magazyn "Flesz" o oprawę imprezy oraz menu zadbała para młoda, a Lara Gessler celowo nie prosiła mamy o pomoc w organizowaniu przyjęcia. Dlaczego?

Reklama

Staram się nie prosić mamy o pomoc, bo lubię być niezależna i chcę sama pracować na swoje nazwisko. O moich poczynaniach mama z reguły dowiaduje się na końcu. Tak było i tym razem – zdradziła Lara Gessler w rozmowie z dwutygodnikiem "Flesz".

Co mówi Magda Gessler o weselu córki?

Mimo że Magda Gessler (na wyraźne życzenie córki) nie brała udziału w przygotowaniach do tej ważnej uroczystości, to efekt końcowy pozytywnie ją zaskoczył.

To było niezapomniane wydarzenie. Jeszcze bardziej onieśmielające niż własny ślub, bo wydanie córki za mąż jest dla każdej matki ogromnym przeżyciem. Wzruszenie odebrało mi mowę, ale charakter tej uroczystości w piękny sposób odzwierciedlał też charakter moich dzieci – zdradziła restauratorka.

Co ciekawe, na weselu Lary i Pawła obowiązywał luźny dress code. Para młoda złożyła sobie przysięgę małżeńską przed urzędnikiem stanu cywilnego w pięknym, zielonym zagajniku. Podczas przyjęcia ich goście mogli skosztować dań kuchni gruzińskiej, przygotowanych przez zaprzyjaźnioną restaurację Gaumarjos, dań z grilla i wędzonych ryb, a to wszystko popić martini i prosecco, które leżały w wypełnionych lodem taczkach. O północy młodzi pokroili tort cynamonowy z bitą śmietaną – ulubiony tort Lary z rodzinnej cukierni Słodki... Słony. Czy taka oprawa przypadła do gustu też Magdzie Gessler?

To było totalne, pozytywne szaleństwo! Uważam, że Lara powinna zawodowo zająć się organizowaniem ślubów młodym parom, którym zależy na imprezach bez zadęcia – mówi zachwycona mama.

Chcesz wiedzieć, jakie plany mają Lara Gessler i jej mąż Paweł Rucz? Czy połączą siły także zawodowo? Przeczytasz w nowym "Fleszu".

Zobacz: Lara Gessler i jej mąż w centrum handlowym. Co się stało? Dlaczego oboje mają opatrunki?!

Reklama

Lara Gessler i Paweł Rucz są już małżeństwem!