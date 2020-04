Magda Gessler boi się obowiązkowej szczepionki na koronawirusa. Szczere wyznanie gwiazdy TVN

Magda Gessler w rozmowie z mediami opowiedziałą o swoim życiu w czasie pandemii koronawirusa, opowiedziała też o swoich obawach dotyczących szczepionki na groźnego wirusa! Jedna z największych gwiazd TVN już od kilku tygodni wspiera akcję #zostańwdomu i nie spotyka się nawet ze swoimi bliskimi.

Szczerze tesknie za Lara ... tesknie za pizza w pizzeri a wy ? Ale córeczka ... aż boli ze nie mogę jej przytulić tu i teraz- Magda Gessler przyznała w ostatnim wpisie na Instagramie.

Teraz Magda Gessler skomentowała to, co dzieje się w naszym kraju i powiedziała, co myśli o szczepionce, którą przygotowują naukowcy.

Magda Gessler boi się szczepionki na koronawirusa

Pandemia koronawirusa w zaledwie kilka miesięcy sparaliżowała cały świat. W związku z coraz większą liczbą osób zakażonych naukowcy rozpoczęli pracę na szczepionką na koronawirusa. Kiedy będzie dostępna? Tego niestety wciąż nie wiadomo- wiadomo jednak, że do czasu kiedy pojawi się szczepionka Polacy będą musieli nosić maseczki ochronne.

Musimy nauczyć się żyć z epidemią przez najbliższy czas. Przez najbliższy rok, albo nawet dwa. Jedyną datą, która jest pewna to pojawienie się szczepionki i leków. [...] Nie wrócimy do czasów sprzed epidemii. Powrót do pełnej normalności będzie, kiedy zniknie epidemia - mówił ostatnio minister zdrowia.

20 kwietnia wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ poparły rezolucję wzywającą do powszechnej dostępności przyszłej szczepionki na koronawirusa oraz innych środków ochrony. A co o samej szczepionce myśli Magda Gessler? Prowadząca "Kuchenne rewolucje" w rozmowie portalem plejada.pl skomentowała informacje dotyczące szczepionki na koronawirusa.

Słucham wszystkich teorii spiskowych na świecie, gdzieś one mi się nie podobają. Gdzieś mi się wydają realne i tego się bardzo boję. Boję się tej szczepionki, w której nie wiadomo, co będzie. Przeraża mnie, bo już mówią, że będzie ona obowiązkowa i że będą restrykcje. To jest znak zapytania, który każdy sobie zadaje. Co oni planują i jaki plan mają na nas, jeśli w ogóle to, co się dzieje, jest jakimś planem na ludzkość, ale to pytanie, niestety, nie daje mi spać (…) Nie stać nas na rękawiczki dla pielęgniarek, nie mamy zabezpieczonej służby zdrowia minimalnym materiałem, który chroniłby je przed koronawirusem. Jak możemy mówić o czymś tak drogim jak szczepionka, skoro nas nie stać na to, aby dać bezpieczeństwo tym, którzy mają nas chronić przed tą chorobą? - mówiła w wywiadzie dla plejada.pl.

Magda Gessler zastanawiała się, jak to możliwe, że będzie nas stać na szczepionkę dla wszystkich.

Co możemy mówić o szczepionce, która na pewno będzie kosztować niemało i dlaczego na nią nas stać, a nie stać nas na to, żeby zabezpieczyć się przed następnymi zachorowaniami - zastanawiała się Magda Gessler.

Zgadzacie się z opinią Magdy Gessler?

Magda Gessler przyznała, że obawia się szczepionki na koronawirusa.

Wciąż nie wiadomo, kiedy szczepionka na koronawirusa będzie dostępna.