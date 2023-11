Reklama

Nikt nie ma wątpliwości, że kto jak kto, ale Magda Gessler byłaby wspaniałą i szaloną babcią! Czy już niedługo jej marzenie się spełni? Czy powita na świecie swojego pierwszego wnuka?

Magda Gessler zostanie babcią?!

Odkąd Lara Gessler wyszła za mąż, nieustannie pojawiają się plotki o tym, że młoda restauratorka spodziewa się dziecka. W ostatnich miesiącach pewnym było, że to się nie stanie, gdyż 29-latka razem z przyjacielem wyleciała do Ameryki, nagrywać "Azja Express", którego emisja zaplanowana jest na jesień bieżącego roku.

Nagrania programu już się zakończyły, więc plotki znów się pojawiają. Nic dziwnego, jej mama marzy o wnuku, a idąc śladem większości gwiazd w polskim showbiznesie, tuż po ślubie po prostu wypada zajść w ciążę.

Córka Magdy Gessler ewidentnie chce przełamać ten stereotyp i nie spieszyć się z decyzją o powiększeniu rodziny. W najnowszym numerze Flesza, Lara zapytana, czy chciałaby zostać już matką odpowiedziała:

Już się z tego wyleczyłam. Jak byłam młodsza, to miałam taki pomysł, a teraz czuję, że fajnie mi się żyje. Nie lubię za bardzo planować i uważam, że co ma być, to będzie. Teraz mi jest dobrze bez dzieci. Ale kiedyś na pewno przyjdzie odpowiedni moment - czytamy.

Cóż, Magda będzie musiała się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło - Gessler na pewno nie rzuci się w wir zajęć z wnukiem i nie zrezygnuje z pracy w telewizji, co spowodowałoby chyba żałobę narodową ;)

Lara jest bardzo podobna do mamy.

Razem z mężem Pawłem Pawłowskim przygotowują się do pierwszej rocznicy ślubu.

Lara jest mężatką od września 2017 roku.

