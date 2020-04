Maffashion zdradza tajemnicę początków swojej kariery. Nie uwierzycie, komu ją zawdzięcza

Maffashion dziś jest jedną z najpopularniejszych polskich blogerek, a na czerwonym dywanie czuje się jak u siebie w domu. Jednak nie zawsze tak było. Blogerka zdobyła się na wyznanie i zdradziła, kto ją wprowadził do świata show biznesu! Jak się okazuje, to jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek, a jej nazwisko już wtedy rozgrzewało do czerwoności. Gwiazda sama zauważyła potencjał w początkującej wówczas Julii Kuczyńskiej i pokazała jej jak wygląda show biznes od kuchni.

Domyślacie się już o kim mowa?

Doda wprowadziła Maffashion do show biznesu

W czasach pandemii koronawirusa w sieci pojawia się mnóstwo transmisji na żywo. Gwiazdy prowadzą relację aby umilić czas swoim fanom. Maffashion wzięła udział w rozmowie z Dżagą, prywatnie przyjacielem Dody i opowiedziała o początkach swojej kariery.

Okazuje się, że pierwszą styczność z show biznesem miała właśnie dzięki Dodzie. Piosenkarka znalazła ją w sieci i zainteresowana działalnością i potencjałem Julii postanowiła zaproponować jej współpracę. Julia miała okazję wystylizować Dodę:

Jeszcze wtedy siedziałam w Złotowie. To było moje takie pierwsze wyjście, gdzie widziałam od kuchni takie przedsięwzięcie jak rozdanie nagród, występy, scena, kulisy tego wszystkiego. Mijało mnie mnóstwo gwiazd, to było dla mnie naprawdę hardcorowe. Stresowałam się, ale to właśnie Doda mnie zaprosiła. Ludzie o tym nie wiedzą, bo też nigdy o tym nie mówiłam, nie pytałam też Dody czy kiedyś mogę o tym coś wspomnieć, więc chowałam to dla siebie.

Ona ma takiego nosa. Jest kilka takich postaci, które odkryła, które później urosły do rangi WOW. - dodał Dżaga

Maffashion to dziś marka sama w sobie. Współpracuje z największymi markami i jest zapraszana na pokazy mody światowych projektantów. Spodziewaliście się tego, że to własnie Doda dała jej pierwszą szansę?

Macie pomysły kogo jeszcze mogła odkryć?

