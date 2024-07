Maffashion i Marina we wspólnym projekcie? Blogerka poinformowała na swoim profilu na Snapchacie, że najprawdopodobniej pomoże piosenkarce przy jej nowej płycie. Marina właśnie nagrywa piosenki, a na jej Instagramie możemy podglądać jak wygląda praca w studiu.

Marina Łuczenko obecnie nagrywa drugą płytę po 4 latach przerwy. Po debiucie w 2011 roku wokalistka skupiła się na swoim życiu prywatnym i związku z Wojciechem Szczęsnym. Niedawno para ogłosiła swoje zaręczyny. Marina miała też problemy zdrowotne, które uniemożliwiały jej śpiewanie. Po przeprowadzce do Rzymu, Marina wzięła się do pracy nad kolejnym solowym albumem. Na swoim profilu na Snapchacie Julia Kuczyńska powiedziała, że pomoże przy jednym z klipów Mariny. Internauci zaczęli snuć domysły czy chodzi o Łuczenko.

Okazuje się, że chodzi o bliską przyjaciółkę blogerki, również Marinę, zajmującą się śpiewaniem. Milov, bo taki ma pseudonim nie zasłynęła jeszcze na polskiej scenie w takim stopniu jak Łuczenko, ale ma ku temu predyspozycje.

Zobacz także

Posłuchajcie Blow your mind i zobaczcie jak bawiliśmy sie w HaH we Wrocławiu na imprezie urodzinowej Dj Archi :) Wracam po wakacyjnej przerwie z nową energią! Wkrótce wiecej info o kolejnych imprezach

Posted by MILOV on 5 września 2015