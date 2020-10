Maffashion pokazała nowe zdjęcia brzucha. Tak wygląda Julia Kuczyńska trzy tygodnie po porodzie!

Maffashion 10 września po raz pierwszy została mamą. Blogerka od początku publikowała zdjęcia synka na swoim Instagramie, a tydzień po porodzie po raz pierwszy pokazała, jak wygląda jej ciało po porodzie. Zdecydowała się to zrobić, bo jak wyznała wie, że takie rzeczy interesują ludzi i zapewniła, że będzie dokumentowała swój powrót do formy:

Nic więcej nie pokazuje, ale po prostu wiem, że takie rzeczy ludzi interesują. Jak się wygląda po ciąży, jak szybko człowiek wraca po ciąży do siebie. Ćwiczyć na razie nie można. Połóg trwa sześć tygodni, ale to też zależy, u każdej kobiety inaczej, więc jeszcze raz możecie sobie spojrzeć, dla mnie bez problemu- powiedziała w relacji na Instastories.

Teraz Julia Kuczyńska, która wróciła do pracy dwa tygodnie po narodzinach syna, opublikowała kolejne zdjęcia, na których pokazała, jak jej brzuch wygląda trzy tygodnie po porodzie.

Maffashion pokazała brzuszek trzy tygodnie po porodzie!

Maffashion opublikował na Instagramie zdjęcia z kolejnej sesji, ale to nie koniec jej fotorelacji umieszczonej na Instagramie. Na kolejnych zdjęciach pokazuje, jak wygląda jej brzuch w rzeczywistości, a nie na pozowanych zdjęciach. Można śmiało porównać pierwszą fotografię, na której brzuch wygląda na zupełnie płaski z kolejnymi "realnymi" zdjęciami i zobaczyć, jak łatwo przekłamać rzeczywistość na Intagramie.

słowiański przykuc, #cialopozytywne - napisała Maffashion pod zdjęciami brzucha.

Na reakcję obserwatorów blogerki nie trzeba było długo czekać. Internautki są pod wrażeniem zachowania Julii Kuczyńskiej i gratulują jej podejścia do swojego ciała i ogromnego dystansu, jaki ma do siebie. Blogerka dokumentuje swój faktyczny powrót do formy i uważa, że ma czas, aby wrócić do idealnej figury bez presji. Tymi zdjęciami Maffashion zdobędzie jeszcze większe grono obserwatorów!

To jest MEGA !!!!!!! 🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾 dziękujemy za te foty!!!! Wow 😍 dzięki za te foty! Wciąż wiele kobiet po ciąży żyje w przeświadczeniu, ze zaraz będzie płaski brzuch a niestety nie każdy tak ma Nie myślałam, że kiedykolwiek tutaj coś napiszę, ale widzę, że jesteś tak "normalna", naturalna i pozytywna, że muszę Ci pogratulować i po prostu życzyć samych wspaniałości w życiu! 😍😘

Sami spójrzcie na te zdjęcia! Uwielbiamy takie podejście!

