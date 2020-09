Maffashion pokazała brzuch tydzień po porodzie! "Wiem, że takie rzeczy ludzi interesują"

Julia Kuczyńska i Sebastian Fabijański tydzień temu przywitali na świecie synka! Para pochwaliła się uroczymi zdjęciami z synkiem i już wiadomo, że nie zamierzają ukrywać jego wizerunku. Blogerka opuściła już szpital i razem z dzieckiem cieszą się wspólnymi chwilami w rodzinnym gronie. Z tej okazji Maffashion postanowiła nagrać kilka relacji na Instastories, w których opowiedziała o produktach, które są potrzebne młodej mamie. Na koniec zaskoczyła i zapozowała w krótkim topie i spodniach, eksponując brzuch po porodzie. Zobaczcie, jak uzasadniła powody tej decyzji...

Julia Kuczyńska pokazała ogromny dystans do siebie!

Julia Kuczyńska zdecydowała się pokazać swoją figurę tydzień po porodzie. Maff wyznała, że doskonale wie, że jest to temat, który interesuje ludzi, dlatego opublikowała relację, w której pokazuje, jak faktycznie wygląda jej ciało po ciąży:

Jeszcze pokazuję coś, bo zawsze mnie to ciekawiło, jak zachowuje się ciało po ciąży, jak szybko dochodzi się do siebie. Moją sylwetkę mniej więcej kojarzycie. Tu nadmiar skóry. Tak wygląda brzuszek. Taki może trzeci miesiąc, czwarty, piąty? Nie wiem, ale coś w tym stylu - wyznała szczerze Maffashion.

Na koniec relacji wyznała, że absolutnie nie ma problemu z pokazaniem ciała po porodzie:

Nic więcej nie pokazuje, ale po prostu wiem, że takie rzeczy ludzi interesują. Jak się wygląda po ciąży, jak szybko człowiek wraca po ciąży do siebie. Ćwiczyć na razie nie można. Połóg trwa sześć tygodni, ale to też zależy, u każdej kobiety inaczej, więc jeszcze raz możecie sobie spojrzeć, dla mnie bez problemu- podsumowała na koniec.

Maffashion zdecydowała się pójść w ślady innych znanych osób, które pokazują brzuch niedługo po ciąży. Blogerka pokazuje, jak wygląda rzeczywistość młodej mamy!

Maffashion do tej pory w mediach społecznościowych pokazywała dużą część swojego życia, które kręciło się wokół mody, sesji zdjęciowych i kampanii. Od jakiegoś czasu w jej życiu pojawił się również partner, którym okazał się być Sebastian Fabijański, a teraz para doczekała się synka i to on jest dla młodych rodziców całym światem. Julia Kuczyńska w relacji podsumowała, że będzie się starała dla swoich obserwatorów nadal umieszczać treści modowe, ale faktem jest, że teraz jej świat kręci się wokół dzidzi. Wygląda na to, że blogerska zamierza łączyć te dwa światy i wydaje się, że jej synek będzie często gościł na Instagramie swojej mamy.

Julia Kuczyńska o ciąży poinformowała niedługo przed rozwiązaniem. A tak wyglądały pierwsze zdjęcia, na których pokazała synka!