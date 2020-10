Maffashion najpierw pokazała brzuch, teraz opowiada o porodzie: "Czułam się jak w filmie"

Maffashion niedawno pokazała jak wygląda jej ciało po porodzie. Teraz, podczas relacji na żywo na Instagramie, opowiedziała porodzie. Zdradziła też dlaczego jej syn otrzymał imię Bastian. Młoda mama zdradziła również, jak zareagowała, kiedy Sara Boruc zdradziła imię maleństwa.

Blogerka modowa nie ukrywa, że nie była zachwycona tym, co zrobiła jej koleżanka. Sprawdźcie, co powiedziała!

Maffashion i Sebastian Fabijański bardzo długo ukrywali, że zostaną rodzicami. Para ogłosiła radosną wiadomość pod koniec sierpnia, a już 10 września ich pierwsze dziecko pojawiło się na świecie. Blogerka modowa i aktor opublikowali wówczas piękne zdjęcia z maleństwem, ale nie zdradzili, jakie imię dla niego wybrali. Co ciekawe, tajemnicę zdradziła ostatnio Sara Boruc, która napisała, że synek Maffashion to Bastek, czyli Bastian. Jak komentuje to Maffashion?

Młoda mama zdradziła również dlaczego jej synek nosi imię Bastian.

Ja wiem, że Bastian kojarzy się z Sebastianem, ale to nie było głównym założeniem i to nie on wybierał imię, a my razem. W dniu, w którym dopisaliśmy to imię do listy, leciała "Nie kończąca się historia", w której jeden z bohaterów właśnie tak się nazywa. Uznaliśmy, że nie jest to przypadek- wyznała Maffashion.