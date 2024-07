Julia Kuczyńska, znana wszystkim jako Maffashion, należy do grona najpopularniejszych blogerek modowych w Polsce. Jej strona oraz stylizacje cieszą się wielkim zainteresowaniem czytelniczek. Jednak jej praca nie wszystkim się podoba. Niektóre gwiazdy głośno wyrażają sprzeciw wobec twórczości blogerek. Przypomnijmy: Tyszka skrytykował blogerki. Teraz odgryzła mu się Maffashion

Najwięcej kontrowersji wywołuje oczywiście temat ich zarobków, wokół których krążą już prawdziwe legendy. Julia w rozmowie z "Kobiecym okiem" przyznała, że na blogu da się zarobić tylko wtedy, gdy jest się przedsiębiorczym. Kuczyńska zasypywana jest ofertami współpracy, jednak nie ze wszystkich korzysta:

Kuczyńska odniosła wielki sukces, jednak do dziś nie potrafi sobie czasem poradzić z zainteresowaniem mediów. Na "ściankach" często jest niepewna i nieśmiała:

Nie zabrzmi to naturalnie, ale ja naprawdę nie umiem się odnaleźć, nawet teraz. Same prowadzenie bloga jest trochę takim ekshibicjonizmem, zrobiłam sobie z życia taki mały "big brother", ale w momencie kiedy ja jestem gdzieś publicznie, gdzie są światła, wołają moje imię i mam stanąć i zapozować przez krótką chwilę, to się czuję skrępowana. To z boku wygląda trochę żałośnie. Ale jak się nie zapozuje na tej ściance, to i tak zdjęcia zostaną zrobione, jak się na przykład drapiesz po tyłku. - przyznaje blogerka