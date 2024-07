1 z 7

Jarosław Bieniuk, Maffashion i inne gwiazdy już wyjechały do Gdyni, gdzie odbywa się jeden z najbardziej pożądanych festiwali muzycznych w Polsce - Opener Festival. W tym roku line-up jest wyjątkowy, a artyści tacy jak Florence and The Machine czy Red Hot Chilli Peppers przyciągają tłumy. Gwiazdy chwalą się w swoich kanałach w social mediach fotkami z imprezy. I choć pogoda w Trójmieście nie zawsze dopisuje, to humory owszem. Zobaczcie, jak bawią się Maffashion, Radek Pestka czy Jarosław Bieniuk!

