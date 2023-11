Magda Wójcik z programu "Big Brother" uwielbia kolorowe stylizacje, które często sporo odsłaniają. I budzą sporo kontrowersji, bo - zdaniem internautów - zwyciężczyni 6. edycji telewizyjnego show nie potrafi ubrać się odpowiednio do okazji.

W dniu wyborów parlamentarnych zaprezentowała strój, który odsłaniał brzuch. Ale czy Madzia nie zdradziła nim za dużo? Fani zastanawiają się, czy gwiazda jest w ciąży!? Zobaczcie, jaka jest prawda!

Magda Wójcik spotyka się z kolegą z programu Olehem Riaszeńczewem. Celebryci poznali się w domu Wielkiego Brata. Na początku nic nie wskazywało, że będą razem, bo parę dzieli aż 10 lat, przy czym to celebrytka jest starsza. Zakochanym wiek jednak w ogóle nie przeszkadza. Uczestnicy planują razem życie.

Internauci bardzo kibicują Magdzie i Olehowi, co podkreślają w komentarzach na Instagramie. Od kilku tygodni zastanawiają się czy para zostanie niedługo rodzicami? Celebrytka często pozuje z odsłoniętym brzuchem, a ten - przynajmniej według części fanów - jest coraz większy!

Jedna z obserwatorek zapytała Magdę wprost czy jest w ciąży? Na odpowiedź nie musiała długo czekać.

To tylko McDonald's - rozwiała wątpliwości Wójcik.

Zobaczcie zdjęcie, które zmyliło fanów i zasugerowało, że Magda jest w ciąży. Nie wszystkim stylizacja wybrana do lokalu wyborczego przypadła do gustu...

- Tak poszłaś ubrana na wyboru czy to pod jakąś sesje zdjęciową sceneria? Bo jeśli tak się chodzi ubranym, to chyba niekoniecznie oznacza szacunek do tego patriotycznego wydarzenia i "super" przykład dla innych - napisał jeden z internautów.

- Chyba żartujesz ? Szacunek oddaje się poprzez odpowiednie zachowanie na wyborach. Nie każdy musi iść w garsonce - odpisała Wójcik.