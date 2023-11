Madzia Wójcik i jej chłopak Oleh, to para, którą połączył Big Brother. Od samego początku wywołują dużo emocji wśród widzów programu. Wielu im kibicuje, część zastanawia się jednak czy ten związek przetrwa. Co chwilę pojawiają się pogłoski, że para nie jest już razem. W ostatnich dniach udowodnili, że z ich związkiem wszystko jest ok, gdy pojawili się wspólnie na jednej z najważniejszych imprez modowych w Polsce - Flesz Fashion Night. Choć też nie do końca, bo do zdjęć na ściance pozowała tylko Madzia.

Jak więc jest naprawdę. Postanowiliśmy zapytać Magdę wprost, czy mieszka razem z Olehem. Co powiedziała przed kamerą Party.pl? Zobaczcie sami.