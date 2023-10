Po tym, jak w czerwcu Madonna trafiła do szpitala, wszyscy jej fani martwili się o stan zdrowia królowej popu. Choć 64-latka opuściła klinikę już jakiś czas temu, jej aktywność w sieci była mocno ograniczona. Teraz legenda muzyki zaskoczyła swoich fanów i media, publikując nowe fotografie. Jak wygląda Madonna kilka tygodni po poważnym, zdrowotnym załamaniu?

Jak wygląda teraz Madonna? Fani cieszą się z jej powrotu do sieci

Odkąd kilka tygodni temu potwierdziły się informacje o tym, że Madonna trafiła do szpitala i przebywa na oddziale intensywnej terapii, gwiazda otrzymała ogrom wsparcia od fanów na całym świecie. Na szczęście, już niedługo później wokalistka opuściła klinikę - nadal jednak była słaba, a jej przełożona właśnie z powodów zdrowotnych trasa koncertowa, nadal stoi pod znakiem zapytania.

Wygląda na to, że fani Madonny choć w jakimś stopniu mogą odetchnąć z ulgą, bo gwiazda opublikowała serię nowych ujęć na Instagramie. Widok ikony popu całej i zdrowej jest z pewnością ulgą dla wszystkich, którzy śledzili jej walkę o powrót do zdrowia. Na nowych ujęciach widać Madonnę w pełnym makijażu, która wygląda jednak na nieco zmęczoną - być może jest to efekt właśnie zdrowotnych zawirowań. Co więcej, na jej twarzy próżno szukać uśmiechu.

Instagram @madonna

Madonna podzieliła się z fanami nie tylko nowymi ujęciami na InstaStories, ale też opublikowała na Instagramie po wyjściu ze szpitala post - wcześniej dzieliła się jedynie oświadczeniem dotyczącym jej stanu zdrowia. Gwiazda podziękowała fanom za wsparcie.

- Jedna róża może być moim ogrodem, jeden przyjaciel całym moim światem. Dziękuję - napisała Madonna pod zdjęciem, na którym pozuje w towarzystwie róż.

Fani bardzo entuzjastycznie odnieśli się do słów Madonny i licznie wyrażali wsparcie dla niej w komentarzach. Cieszyli się, że ich idolka powraca do działalności w sieci.

- Uwielbiamy Cię, królowo!????

- Mamy nadzieję, że czujesz się już lepiej...

- Cieszymy się, że wróciłaś!

- Dobrze Cię widzieć ❤️

Niedawno w mediach pojawiły się spekulacje na temat tego, że Madonna zmyśliła swoją chorobę, by podnieść sprzedaż biletów na koncerty i spotęgować zainteresowanie jej osobą. Najnowsze zdjęcia i wpis artystki wskazują jednak na to, że dopiero wraca do formy.

Instagram @madonna